Samsun'da yapılan Süper Kupa maçında yaşanan olayların sebebi belli oldu. Stat görevlilerinin, yoğunluğu azaltmak için X-Ray cihazlarını kaldırıp kimseyi aramadan stada aldığı ortaya çıktı.

Beşiktaş ile Atiker Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçının sonunda yaşanan olaylarla ilgili şoke edici bir detay ortaya çıktı.

X-RAY'LERİ KALDIRIP İNSANLARI ARAMADAN STADA ALDILAR

Bıçak ve patlayıcı maddelerin stada nasıl sokulduğunun yanıtını aranırken, iddialar da arka arkaya geldi. İlk resmi maçın oynandığı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda taraftarların tek kapıdan içeri alınması nedeniyle yoğun bir kalabalığın oluştuğu ve bunun üzerine görevililerin x-ray cihazlarını kaldırıp herkesi aramadan stada soktuğu kaydedildi.

Kaynak: haberinburada