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SÜPER KUPA'DA SAHAYA DALAN İKİ RAKİP TARAFTAR, BİRBİRİYLE KAVGA ETTİ


Süper Kupa'da Sahaya Dalan İki Rakip Taraftar, Birbiriyle Kavga Etti
Tarih : 06 Ağustos 2017, 23:30
Puan Ver : Süper Kupa'da Sahaya Dalan İki Rakip Taraftar, Birbiriyle Kavga Etti(7/10)3

Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, kupayı müzesine götürdü.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Atiker Konyasporlular'dan bir taraftar ile sahaya dalan bir Beşiktaş taraftarı, özel güvenlik görevlilerin arasında birbirleriyle kavga etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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