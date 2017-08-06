SÜPER KUPA'DA SAHAYA DALAN İKİ RAKİP TARAFTAR, BİRBİRİYLE KAVGA ETTİ
Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, kupayı müzesine götürdü.
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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Atiker Konyasporlular'dan bir taraftar ile sahaya dalan bir Beşiktaş taraftarı, özel güvenlik görevlilerin arasında birbirleriyle kavga etti.
Kaynak: haberinburada
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