Turkcell Süper Kupa maçında Süper Lig şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası sahibi Atiker Konyaspor karşılaştı. Maçı 2-1 kazanan Konyaspor, kupayı müzesine götürdü.

İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren Atiker Konyasporlular'dan bir taraftar ile sahaya dalan bir Beşiktaş taraftarı, özel güvenlik görevlilerin arasında birbirleriyle kavga etti.

Kaynak: haberinburada