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süper kupa, süper derbi

SÜPER KUPA, SÜPER DERBİ

Son şampiyon Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nın son sahibi Galatasaray, yarın akşam Süper Kupa'nın sahibi olmak için mücadele edecekler.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 09:33
Puan Ver : Süper Kupa, Süper Derbi(0/10)


Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. FIFA kokartlı hakem Kalkavan, aynı zamanda Galatasaray ile Beşiktaş arasında Türk Telekom Arena'da oynanan ve Beşiktaş'ın 1-0 kazandığı son derbiyi de yönetmişti.



ESKİ ADI CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI

Lig şampiyonu ile kupa şampiyonunun bir maç yapması ve o takıma bir kupa verilmesi hemen hemen tüm futbol liglerinde bir gelenek. Adına Süper Kupa denilen bu organizasyon, Türkiye'de 1998 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı Kupası adıyla düzenleniyordu. Ancak 1998 yılında kaldırıldıktan sonra unutulan kupa, 2006 yılında bu kez 'Süper Kupa' adıyla yeniden hayata geçirildi.

İlk olarak 2006 yılında düzenlenen ve yine Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşılaştığı Süper Kupa Almanya'nın Frankfurt şehrinde oynanmış, Siyah-beyazlılar rakibini 1-0 yenerek kupayı kazanma başarısını göstermişti.

Düzenleniş amacı olarak, Türkiye dışında, gurbetçi vatandaşların yoğunlukta yaşadığı ülke ve şehirlerde yapılması planlanan Süper Kupa, üç sene üst üste Almanya'da oynandı. Sırasıyla Frankfurt, Köln ve Duisburg'ta gerçekleştirilen organizasyon, sonraki yıllarda tamamen Türkiye'ye alındı. İki kez Atatürk Olimpiyat Stadı'nda sahibini bulan Süper Kupa, ardından Erzurum, Kayseri, Manisa ve Ankara'da oynandıktan sonra bu yıl Konya'da yeni sahibini bulacak.

Süper Kupa'yı Beşiktaş ve Trabzonspor 1, Galatasaray 4 ve Fenerbahçe 3 kez kazanırken 2011 yılındaki maç, 3 Temmuz soruşturması yüzünden iptal edilmişti.








Etiketler: Süper  Kupa  Süper  Derbi    haber

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