SÜPER KUPA FİNALİNİN BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Galatasaray ile Bursaspor arasında 8 Ağustos 2015 tarihinde oynanacak TFF Süper Kupa müsabakası öncesi organizasyon toplantısı bugün TFF'nin Beykoz Riva'da yer alan idari merkezinde yapıldı.
TFF Yönetim Kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu başkanlığında yapılan toplantıya Ankara Emniyet Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ramazan Karaçam, Galatasaray A.Ş. ve Bursaspor yetkilileri, Osmanlı Stadyumu yetkilileri ve TFF çalışanları katıldı.
Toplantıda Osmanlı Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa Finali'nin bilet fiyatları Kale Arkaları (Üçüncü kategori) 50 TL, Maraton Tribünü (Üçüncü kategori) 100 TL ve Kapalı Tribün (Birinci kategori) 150 TL olarak belirlendi.
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