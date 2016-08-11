

Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray ile Süper Kupa mücadelesi verecek Beşiktaş'ta ilk 11 netleşmeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, derbide yeni transferlerden sadece Adriano'ya şans vermeyi planlıyor.







Son antrenmanda kadro ve taktik üzerine denelemeleri yapan deneyimli teknik adam, kaleyi Tolga'ya emanet edecek. Güneş'in defans kurgusunun ise Andreas Beck, Marcelo, Dusko Tosic ve Adriano'dan oluşturması bekleniyor. Adale problemi nedeniyle tam hazır olmayan Gökhan ve uzun süren sakatlığının ardından eski temposunu yakalamaya çalışan Rhodolfo'nun derbiye yedek başlamaları tahmin ediliyor.







Orta saha ikilisinde Atiba ile Tolgay, hücum hattında ise Quaresma, Oğuzhan ve Olcay'ı görevlendirmeyi düşünen Güneş, forvette Cenk Tosun'a şans verecek.







Hafta başında takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Jose Sosa'nın ise 18 kişilk kadroda yer alması bekleniyor. Henüz hazır durumda olmayan Arjantinli futbolcu, ihtiyaç duyulması halinde ikinci yarıda oyuna dahil olabilir.