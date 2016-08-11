O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

süper kupa 11'i netleşiyor

SÜPER KUPA 11'İ NETLEŞİYOR

Süper Kupa'da cumartesi günü Galatasaray'la karşılaşacak Beşiktaş'ta yeni transferlerden sadece bir ismin ilk 11'de görev alması bekleniyor.

Tarih : 11 Ağustos 2016, 14:38
Puan Ver : Süper Kupa 11'i Netleşiyor(0/10)


 Sezonun ilk resmi maçında Galatasaray ile Süper Kupa mücadelesi verecek Beşiktaş'ta ilk 11 netleşmeye başladı. Teknik direktör Şenol Güneş, derbide yeni transferlerden sadece Adriano'ya şans vermeyi planlıyor.



Son antrenmanda kadro ve taktik üzerine denelemeleri yapan deneyimli teknik adam, kaleyi Tolga'ya emanet edecek. Güneş'in defans kurgusunun ise Andreas Beck, Marcelo, Dusko Tosic ve Adriano'dan oluşturması bekleniyor. Adale problemi nedeniyle tam hazır olmayan Gökhan ve uzun süren sakatlığının ardından eski temposunu yakalamaya çalışan Rhodolfo'nun derbiye yedek başlamaları tahmin ediliyor.



Orta saha ikilisinde Atiba ile Tolgay, hücum hattında ise Quaresma, Oğuzhan ve Olcay'ı görevlendirmeyi düşünen Güneş, forvette Cenk Tosun'a şans verecek.



Hafta başında takımla antrenmanlara çıkmaya başlayan Jose Sosa'nın ise 18 kişilk kadroda yer alması bekleniyor. Henüz hazır durumda olmayan Arjantinli futbolcu, ihtiyaç duyulması halinde ikinci yarıda oyuna dahil olabilir.








Etiketler: Süper  Kupa  11  İ  Netleşiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER