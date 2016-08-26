'SÜPER İMAM'IN MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI
FETÖ'nün “Süper imamı” ve FETÖ elebaşı Gülen'in ikinci adamı Cevdet Türkyolu ve 12 akrabasının tüm mal varlıklarına el konuldu. ‘Süper imam'ın gayrimenkulleri dudak uçuklattı
GAYRİMENKUL ZENGİNİ
Cevdet Türkyolu'nun İstanbul'da 11, Sakarya'da 24, İzmit'te 3 ve Ankara'da 1 tane olmak üzere toplam 39 taşınmaz mülkü bulunduğu daha önce açıklanmıştı. 1999'dan beri ABD'de yaşayan Türkyolu, Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesinin yanındaki 3 katlı bir villada ailesiyle oturuyor.
Sabah'ın haberine göre, Pensilvanya civarında 2 ayrı villası daha bulunan Cevdet Türkyolu'nun ABD bankalarında ise 1.8 milyon dolar nakit parası bulunuyor. Türkyolu'nun Sakarya'da yaşayan akrabalarının üzerine kayıtlı taşınmazlarının da bulunduğu belirtiliyor. Sakarya'da hayvan ticareti yapan Türkyolu'nun 12 akrabasının mal varlıklarının miktarının yaklaşık 50 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar