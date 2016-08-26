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'süper imam'ın mal varlığı dudak uçuklattı

'SÜPER İMAM'IN MAL VARLIĞI DUDAK UÇUKLATTI

FETÖ'nün “Süper imamı” ve FETÖ elebaşı Gülen'in ikinci adamı Cevdet Türkyolu ve 12 akrabasının tüm mal varlıklarına el konuldu. ‘Süper imam'ın gayrimenkulleri dudak uçuklattı

Tarih : 26 Ağustos 2016, 09:08
Puan Ver : 'süper İmam'ın Mal Varlığı Dudak Uçuklattı(0/10)


GAYRİMENKUL ZENGİNİ



Cevdet Türkyolu'nun İstanbul'da 11, Sakarya'da 24, İzmit'te 3 ve Ankara'da 1 tane olmak üzere toplam 39 taşınmaz mülkü bulunduğu daha önce açıklanmıştı. 1999'dan beri ABD'de yaşayan Türkyolu, Gülen'in Pensilvanya'daki malikânesinin yanındaki 3 katlı bir villada ailesiyle oturuyor.



Sabah'ın haberine göre, Pensilvanya civarında 2 ayrı villası daha bulunan Cevdet Türkyolu'nun ABD bankalarında ise 1.8 milyon dolar nakit parası bulunuyor. Türkyolu'nun Sakarya'da yaşayan akrabalarının üzerine kayıtlı taşınmazlarının da bulunduğu belirtiliyor. Sakarya'da hayvan ticareti yapan Türkyolu'nun 12 akrabasının mal varlıklarının miktarının yaklaşık 50 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.








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