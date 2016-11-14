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SÜPER AY'A SAATLER KALDI


SÜPER AY'A SAATLER KALDI
Tarih : 14 Kasım 2016, 09:28
Puan Ver : Süper Ay'a Saatler Kaldı(8/10)7


NASA, Türkiye saatiyle gece 4.30'da 21'inci yüzyılın en büyük Süper Ay'ına tanıklık edileceğini açıkladı. Süper Ay'ı gözlemlemek için çıplak göz yeterli olacak.



Bu eşsiz doğa olayına saatler kala Van'da gece saatlerinde ayın etrafında oluşan hale çıplak gözle gözlemlenebildi. Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor.



 



kaynak:milliyet








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