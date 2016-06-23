

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Soyupak, basit bir işlem gibi görülse de; sünnetin steril bir ortamda ve uzman doktorlar tarafından yapılmasını, yaranın açık tutulabilmesinin iyileşmeyi daha çabuklaştırması nedeniyle de işlemin yaz mevsiminde yaptırılması gerektiğini belirtti.







Prof. Dr. Soyupak, yaptığı açıklamada, sünnet işleminin zor bir cerrahi müdahale olmamasına rağmen, oluşabilecek bir hatanın olası etkilerinin ileride telafisi kolay olmayan sorunlara yol açabildiğini vurgulayarak, bu nedenle sünnet öncesinde çocuğun ayrıntılı şekilde muayene edilerek doğumsal bir anomali riskinin olup olmadığına bakılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Soyupak, "Cerrahi müdahale için olası tüm risklerin doktor tarafından değerlendirilmesi önem taşıyor. Eğer doktorun kafasında herhangi bir soru işareti belirirse olumsuzluk giderilene kadar sünnet işlemi ertelenmeli" dedi.







Yara açık tutulabileceği için sünnet işleminin yaz aylarında yapılmasının iyileşmeyi hızlandıracağını belirten Prof. Dr. Soyupak, bu sebeple sünnet için yaz mevsiminin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.







"2 YAŞ ÖNCESİ YAPTIRIN"



Çocuk açısından zamanlama olarak sünnetin 2 yaş öncesi veya 6 yaş sonrasında yapılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Soyupak, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:



"Yeni doğanlarda kişilik henüz gelişmediğinden, cinsel kimlik de daha oluşmamış oluyor. Bu nedenle ileride olumsuz bir psikolojik etki olmaması için sünnetin 2 yaş öncesinde yapılması öneriliyor. Doğum sonrasında çocuk ve anne sağlığında herhangi bir problem yoksa yenidoğan sünneti tercih ediliyor. İşlemin bu dönemde yapılmasının, ileride oluşabilecek darlığa bağlı enfeksiyonların erken önlenmesi ve anestezi ihtiyacının daha az olması gibi olumlu etkileri oluyor."







TOPLU SÜNNETLERE DİKKAT



Sünnetin tam hijyen sağlanan bir ortamda ve çocuğun net hatırlayamayacağı bir yöntem ile yapılmasının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Soyupak, "Uzman doktor tarafından genel ya da lokal anestezi ile gerçekleştirilebilen sünnet uygulaması, günümüzde oldukça kolay ve hızlı bir şekilde yapılıyor. Ancak cerrahi ilkelerden ve hijyenden ödün verilen toplu sünnet uygulamalarının, önemli komplikasyonlara neden olduğunun unutulmaması gerekiyor" diye konuştu.







Ne kadar kolay görünürse görünsün hiçbir cerrahi işlemin basit olmadığını belirten Prof. Dr. Soyupak, sünnet işleminin küçümsenmeden ve temel cerrahi ilkelerden ödün verilmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.