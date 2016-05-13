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SÜNNET DÜĞÜNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 12 YARALI


SÜNNET DÜĞÜNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 12 YARALI
Tarih : 13 Mayıs 2016, 09:21
Puan Ver : Sünnet Düğününde Silahlı Kavga: 12 Yaralı(5/10)7


Edinilen bilgiye göre olay, saat 16.00 sıralarında, 2. Kadiriye Mahallesi 600/1 sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerinde bir sünnet düğününde çocuklar arasında kavga çıktı. Kavgaya çocukların ağabeyleri, babaları, anneleri de katıldı. Bir anda büyüyen ve yaklaşık 200 kişinin katıldığı kavgada taş, sopa kullanıldı. Mahalleliler birbirine girerken evlerinden silahını alan bazı kişiler rastgele ateş etmeye başladı. Kavgada 12 kişi yaralandı.



POLİS KISA SÜREDE ASAYİŞİ SAĞLADI



Çevredekiler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi yönlendirilirken ambulansta gönderildi. Polis sayısının yetmemesi üzerine kavgayı ayırmak için Çevik Kuvvet ekibi ve TOMA da olay yerine geldi. Polis ekipleri kavgayı ayırırken olayda aralarında çocuklarında bulunduğu, darp ve silahtan yaralanan 12 kişi sağlık ve polis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan hayati tehlikesi olanının bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kıs sürede mahallede asayişi sağlarken silah kullandığı ileri sürülen 3 kişiyi gözaltına aldı.



Öte yandan gözaltıların sayısının artabileceği belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.








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