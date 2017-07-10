Sunderland kulubü menajeri Simon Grayson, gitmek istemesi halinde Jeremain Lens'in önünde durup sorun çıkarmayacaklarını söyledi.

"BÜYÜK İHTİMAL AYRILACAK"

Sunderland'ın Black Cats ile yaptığı ve 2-2 biten maçın ardında menajer Grayson, Lens'in takımda kalmak istemediğini ve geçen sene mutlu olduğu Fenerbahçe'de tekrar oynamak için çok istekli olduğunu ve büyük ihtimal ile takımdan ayrılacağını söyledi.

Grayson, ayrıca Lens'in takımda kalmak istemesi durumunda kendisini takımda tutmak ve kendisinden en iyi şekilde yararlanmak için ellerinden geleni yapacaklarını ve oyuncuya ödemelerinin eksiksiz yapılacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada