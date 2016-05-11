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sümeyye erdoğan'ın kınası 7 mayıs'ta olmuş

SÜMEYYE ERDOĞAN'IN KINASI 7 MAYIS'TA OLMUŞ

14 Mayıs'ta evlenecek olan Sümeyye Erdoğan'ın kınasını 7 Mayıs'ta Huber Köşkü'nde yaptığı öğrenildi.

Tarih : 11 Mayıs 2016, 09:14
Puan Ver : Sümeyye Erdoğan'ın Kınası 7 Mayıs'ta Olmuş(6/10)4


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar, 14 Mayıs'ta İstanbul'da evlenecek. Sümeyye Erdoğan'ın kına gecesini 7 Mayıs Akşamı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı öğrenildi.



Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikah töreni için hazırlanan davetiyelerin davetlilere gönderilmeye başlandığı öğrenildi.








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