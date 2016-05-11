SÜMEYYE ERDOĞAN'IN KINASI 7 MAYIS'TA OLMUŞ
14 Mayıs'ta evlenecek olan Sümeyye Erdoğan'ın kınasını 7 Mayıs'ta Huber Köşkü'nde yaptığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar, 14 Mayıs'ta İstanbul'da evlenecek. Sümeyye Erdoğan'ın kına gecesini 7 Mayıs Akşamı Tarabya'daki Huber Köşkü'nde yaptığı öğrenildi.
Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikah töreni için hazırlanan davetiyelerin davetlilere gönderilmeye başlandığı öğrenildi.
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