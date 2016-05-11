

İran Meclisi Yolsuzluk Araştırma Komisyonu üyesi Emir Abbas Sultani, New York'ta tutuklu bulunan Reza Zarrab hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sultani, Zarrab'ın daha önceden hazırlanan bir plana göre, tutuklanacağını bile bile ABD'ye gittiğini savundu.







Al Monitor'a konuşan Sultani, İran'da idam cezası alan Babek Zencani ile Zarrab arasındaki ilişkiye dikkat çekti ve Zarrab'ın "Türkiye'de kalmayı sürdürmesi durumunda İranlı yetkililer tarafından yakalanacağını düşündüğünü" belirtti ve "bu nedenle kendisini güvene almak için ABD'ye bilerek gitti" dedi.







Zarrab'ın, Babek Zencani davasında da önemli bir eleman olduğunu vurgulayan Sultani, Zarrab'ın ABD'ye gelerek kendisine güvenli bir sığınak aradığını belirterek "Yargı yetkililerimiz, onun davasını takip ediyor. Ankara ile Tahran arasında ilişkilerin gelişmesi nedeniyle Türkiye'deki koşullar, onun için iyi değildi. İranlı yargı yetkilileri tarafından suçlu bulunsaydı Türkiye ile İran arasındaki anlaşma gereği, Tahran'a iade edilmesi gündeme gelebilecekti. İran ile ABD arasında suçluları iade anlaşması yok, Zarrab bundan dolayı ABD'ye gitmeye karar verdi" diye konuştu.