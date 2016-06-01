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SULTANGAZİ'DE TERÖR OPERASYONU


SULTANGAZİ'DE TERÖR OPERASYONU
Tarih : 01 Haziran 2016, 09:18
Puan Ver : Sultangazi'de Terör Operasyonu(7/10)4


İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Sultangazi, Karayolları Mahallesi'nde terör operasyonu düzenledi.Saat 04.00 sıralarında mahalleye gelen polisler, önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.



Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyon kapsamında bir apartman dairesinde polis arama yaptı.



Operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden biri Üsküdar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Operasyonun içeriği hakkında bilgi verilmedi








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