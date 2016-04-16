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SULTANGAZİ'DE POLİS, DÜDÜKLÜ TENCEREYE YERLEŞTİRİLEN PATLAYICI İMHA ETTİ


SULTANGAZİ'DE POLİS, DÜDÜKLÜ TENCEREYE YERLEŞTİRİLEN PATLAYICI İMHA ETTİ
Tarih : 16 Nisan 2016, 09:18
Puan Ver : Sultangazi'de Polis, Düdüklü Tencereye Yerleştirilen Patlayıcı İmha Etti(6/10)6


Olay, 50. Yıl Mahallesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Gece saat 00:30 sıralarında yoldan geçen bir vatandaş cadde üzerindeki bir mazgalın içinde  tencere bulunduğunu fark etti. Şüphelenen vatandaş durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.



Polis ekipleri düdüklü tencerenin içerisinde patlayıcı madde olma ihtimaline karşı caddeyi çift yönlü trafiğe kapatarak, bomba imha uzmanı polislere durumu bildirdi.  Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipler, mazgalı kaldırarak düdüklü tencere üzerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemede düdüklü tencereye yerleştirilen düzenek olduğunu fark eden bomba imha uzmanı ekipler, düdüklü tencereyi  fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi.



PATLAYICI MADDEYE RASTLANDI



Fünye ile patlatılan düdüklü tencereden çıkan parçalar polis ekipleri tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Yapılan incelemede düdüklü tencerenin içerisinde patlayıcı madde bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri çalışması yaklaşık 1 saat sürdü. Olay yerinde bulunan parçalar delil torbalarına koyularak incelenmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet Yerleşkesine götürüldü. Polisin olay yeri çalışmasından sonra, belediye ekipleri mazgalı ve çevresini yıkadı. Daha sonra polis ekipleri kapattığı yolu trafiğe açtı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı öğrenildi.








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