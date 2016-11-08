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sultanbeyli'de ortaokula molotoflu saldırı

SULTANBEYLİ'DE ORTAOKULA MOLOTOFLU SALDIRI

Sultanbeyli'de bulunan bir ortaokula kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Atılan molotof kokteyli nedeniyle okulun bir camında ve çatısında maddi hasar meydana geldi.

Tarih : 08 Kasım 2016, 09:20
Puan Ver : Sultanbeyli'de Ortaokula Molotoflu Saldırı(9/10)7


Sultanbeyli'de bulunan bir ortaokula kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli atıldı. Atılan molotof kokteyli nedeniyle okulun bir camında ve çatısında maddi hasar meydana geldi.

Sultanbeyli, Hamidiye Mahallesi, Akşit Sokak üzerinde bulunan Mevlana Ortaokulu'nda meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 01.45 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından okula yönelik molotof kokteyli atıldı. Atılan molotof kokteyleri okulun bir camına ve çatısına isabet etti. Camda kırıklar oluşurken, çatı kısmında hafif bir yanma meydana geldi. Yanma kendiliğinden sönerken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri gerekli kontrolleri sağlarken polis ekipleri incelemelerde bulundu.

Molotof kokteyli atarak kaçan şüpheli şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

 



kaynak:milliyet








Etiketler: Sultanbeyli  De  Ortaokula  Molotoflu  Saldırı    haber

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