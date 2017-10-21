Ailesiyle birlikte Sultanahmet'te bir bankta oturan 10 yaşındaki çocuk, ayağına isabet eden yorgun mermi ile neye uğradığını şaşırdı.

BİR HAFTA ÖNCE HOLLANDA'DAN İSTANBUL'A GELDİLER

Olay 19.20 sıralarında Harem Sultan Hamamı önünde meydana geldi. Ahmet Kerem Durmaz bir hafta önce ailesi ile birlikte Hollanda'dan İstanbul'a geldi. Akşam 19.20 sıralarında Sultanahmet'e gezmeye giden aile Harem Sultan Hamamı önünde bir bankta mola verdi.

BANKTA OTURURKEN AYAĞINA YORGUN MERMİ İSABET ETTİ

Bir süre sonra küçük çocuk bacağında bir acı hissetti. Bacağından kan geldiğini gören aile üyeleri Ahmet'i durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı çocuk Samatya Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Sağ baldırından merminin girip, çıktığı tespit edildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili araştırma başlattı.

Kaynak: haberinburada