SULTANAHMET'İN GÖBEĞİNDE 4. YÜZYILA AİT SARAY KALINTILARI BULUNDU
İstanbul Sultanahmet'te üstü galvanizlerle kapatılan alanın altından, Binbirdirek Sarnıcı'nın tonozları ve M.S. 4. yüzyıla ait saray kalıntıları çıktı.
İstanbul Sultanahmet'te, Doktor Şevki Bey Sokağı'nın köşesinde yer alan Basın İlan Kurumu'na ait eski binanın altında bir tarih yatıyor.
SARAY KALINTILARI ÇIKTI
2011'de boşaltıldıktan sonra 2013'te yıkımına başlanan binanın bulunduğu 360 metrekarelik alan, koruma altına alındı. Etrafı ve üstü galvanizlerle kapatılan alanın altında, hemen karşısında bulunan Binbirdirek Sarnıcı'nın tonozları ve M.S. 4. yüzyıla ait saray kalıntısının bulunduğu sanılıyor. Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre çaprazında eski İstanbul Adliyesi binası olan alanın çevresi, otopark olarak kullanılıyor. Bölgede henüz kazı çalışması başlatılmadı.
300'LÜ VEYA 400'LÜ YILLAR
Habertürk'ün bilgisine başvurduğu arkeologlara göre, alanın altında Bizans İmparatoru Büyük Konstantin (324-337) döneminde kentin önemli senatörlerinden olan Philoksenus'un yaptırdığı sarayın kalıntıları yer alıyor. Bir diğer ihtimal Lausus Sarayı'na ait kalıntılar bulunması. Senatör Lausus, sarayını 415-420 yılları arasında inşa ettirmişti.
Basın İlan Kurumu da yaptığı açıklamada, bodrum katında yer alan tonozlu yapının, kültür varlığı olarak tescil edildiğini belirtti ve şu bilgileri verdi:
"Binanın bodrum katındaki tonozlu yapı, korunması gereken kültür varlığı olarak 8 Ağustos 2012'de tescil edildi. İstanbul 4 No'lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından verilen 7 Kasım 2012 tarihli kararla, bodrum katındaki tarihi Fazlı Paşa Konağı'na ait tonozlu yapıya ilişkin rölöve ve sanat tarihi raporu uygun bulundu. Parselin, kirala-yap-işletdevret modeliyle değerlendirilmesine dair verilen Basın İlan Kurumu Genel Kurulu kararı uyarınca ihale işleri yürütülmektedir." Kaynak: Habertürk
Kaynak: haberinburada
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