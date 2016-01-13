SULTANAHMET SALDIRISIYLA İLGİLİ 3 RUS GÖZALTINDA
İstanbul Sultanahmet'teki terör saldırısına ilişkin Antalya'da düzenlenen operasyonda Rus uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Sultanahmet'teki saldırının ardından Antalya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, Döşemealtı ilçesinde bir müstakil eve terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda Rus uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan K.B.,Z.K. ve A.S. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, evde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel döküman ve CD'nin ele geçirildiği bildirildi.
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