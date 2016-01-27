SULTANAHMET SALDIRISINDA ÖLENLERİN SAYISI 11'E YÜKSELDİ
Alman basını, 12 Ocak'ta Sultanahmet'teki intihar saldırısında ağır yaralanan ve tedavi için Berlin'e getirilen 63 yaşındaki Birgit G. adlı kadının yaşamını yitirdiğini duyurdu..
Berliner Zeitung gazetesi, hayatını kaybeden kadının eşi Adolf G.'nin de İstanbul'da hayatını kaybeden 10 Alman vatandaşı arasında bulunduğunu belirtti..
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