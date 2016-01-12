SULTANAHMET MEYDANI'NDA PATLAMA
İstanbul Sultanahmet Meydanı tramvay durağı yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Patlamanın Taksim, Beşiktaş, Çağlayan, Eyüp, Sirkeci, Fındıklı ve Kasımpaşa'dan da duyulduğu belirtiliyor
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar