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SULTANAHMET MEYDANI'NDA PATLAMA


SULTANAHMET MEYDANI'NDA PATLAMA
Tarih : 12 Ocak 2016, 10:47
Puan Ver : Sultanahmet Meydanı'nda Patlama(10/10)10


İstanbul Sultanahmet Meydanı tramvay durağı yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.  Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.



Patlamanın Taksim, Beşiktaş, Çağlayan, Eyüp, Sirkeci, Fındıklı ve Kasımpaşa'dan da duyulduğu belirtiliyor








Etiketler: Sultanahmet  Meydanı  Nda  Patlama    haber

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