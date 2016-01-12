

İstanbul Sultanahmet Meydanı tramvay durağı yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerinde çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.







Patlamanın Taksim, Beşiktaş, Çağlayan, Eyüp, Sirkeci, Fındıklı ve Kasımpaşa'dan da duyulduğu belirtiliyor