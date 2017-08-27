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SULTAN ABDÜLHAMİD'İN TORUNUNDAN BÜYÜK İDDİA: EL-BAB DEDEMİN TAPULU MALI


Sultan Abdülhamid'in Torunundan Büyük İddia: El-Bab Dedemin Tapulu Malı
Tarih : 27 Ağustos 2017, 01:50
Puan Ver : Sultan Abdülhamid'in Torunundan Büyük İddia: El-Bab Dedemin Tapulu Malı(6/10)2

Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, Fırat Kalkanı harekatıyla son günlerde gündemimizde sıkça adını duyduğumuz Halep'in kuzeyinde yer alan El-Bab kasabasıyla ilgili, "El-Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır." dedi.

"EL- BAB SULTAN ABDÜLHAMİD'İN TAPULU MALIDIR"

Osmanoğlu, Meram Belediyesinin "Abdülhamid Han'ın İzinde Atiyye-i Seniyye" projesinin kapanış programına katıldı.

Osmanoğlu, şöyle konuştu:

Filistin'den toprak alma 1880'lerde başladı. Sultan, Gazze'ye çok önem verdi. Bunu sadece Filistin'de değil o coğrafyadaki birçok yerde yaptı. Halep'in kuzeyi ve El-Bab Sultan Abdülhamid'in tapulu malıdır. Bizim elimizde bazı belgeler var o kadar hassas yerleri satın almış ki Sultan, Kudüs'ün etrafının neredeyse tamamını almış. Bu hassasiyet çok önemli. Tabii burada Hicaz hattı da önemli. Yahudiler, Sultan Abdülhamid'in aldığı toprakları alamayacaklarını anladı. Yavaş yavaş toprak almalara başlamışlardı ama Sultan Abdülhamid tahta gelince bunu tamamen yasakladı. Sultan, bu toprakların önemini yani yüz sene sonrasını görmüş. Musul ve Kerkük'ü Lozan da kaybettik ama tapuları hala Sultan Abdülhamid'in üzerinedir.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ

Osmanoğlu'nun konuşmasının ardından tarihçi Prof. Dr. Caner Arabacı, programa katılan çok sayıda öğrenciyle sohbet etti. Proje kapsamında daha önceden Meram Kudüs Akademisi yapılmış ve 400 kişi Kudüs'e gitmek için eğitim almıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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