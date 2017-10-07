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SULTAN, 50'NCİ YILINI ALTIN TAHTA ÇIKARAK KUTLADI!


Sultan, 50'nci Yılını Altın Tahta Çıkarak Kutladı!
Tarih : 07 Ekim 2017, 23:20
Puan Ver : Sultan, 50'nci Yılını Altın Tahta Çıkarak Kutladı!(8/10)4

Brunei sultanı, 50 yıllık sultanlığına yakışır şekilde bir kutlama yaptı.

ALTIN TAHTIN ÜZERİNE ÇIKTI

50 yıllık sultanlığı ile dünyanın en uzun süre tahtta kalan ikinci lideri olan Brunei sultanı Hassanal Bolkiah, tahttaki 50'nci yılını caddelerde altından tahtın üzerine çıkarak kutladı.

ALTIN KUBBELİ AT ARABASINDAN HALKI SELAMLADI

İki tekerlekli at arabası üzerine kurulan ve kubbesi altından olan tahtın üzerine kraliçe ile oturan sultan kendisine bayrak sallayan halkı selamladı.

BU ÜLKEDE SEÇİM YOK

Sultanın ülkesinde seçim yok ve eşcinselliğin cezası ölümdür. Sultan, kutlamalara kubbesi altın olan 1800 odası bulunan saraydan halka hitap ederek başladı.

SULTAN VE EŞİNİN ELBİSELERİ DE ALTINDAN YAPILDI

Sultan ve eşinin altın elbise giydiği kutlamalara bazı Avrupa ülkelerinin elçileri de katıldı.

DÜNYANIN EN ZENGİN ÜLKELERİNDEN BİRİ

400,000 nufusu olan Brunie, sahip olduğu ham petrol ve gaz rezerlerindan dolayı dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesidir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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