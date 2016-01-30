

Osmanlı Devlet Arması, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal'ın talimatının ardından Los Angeles Türk Başkonsolosluğu yetkililerince teslim alındı ve diplomatik kargo ile Türkiye'ye, Etnografya Müzesi Müdürlüğüne teslim edildi.







Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü tarafından incelemeye alınan Osmanlı Devlet Armasındaki tuğranın, Sultan II. Mahmud'a (1808-1839) ait olduğu ortaya çıktı. Armadaki güneş simgesi, devletin büyüklüğünü, güneşin ortasındaki tuğra en büyük Müslüman-Türk Hanedanını, kavuk; saltanat ve hilafeti, çiçekler; müsamahayı, terazi; adaleti, kitap; Kuran-ı Kerim'i, silahlar; orduyu, madalyonlar; çeşitli milletlerden oluşan Osmanlı toplumunu temsil ediyor. Atlas kumaş üzerine renkli ipliklerle işlenen armanın çerçevesi ise günümüze ait.