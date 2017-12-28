Samsun Tekkeköy Belediyesi Spor Kompleksi 2018 yılının ilk aylarında açılacak. Spor kompleksine efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu'nun adı verilecek.

Bölgenin ilk ve tek iki katlı spor kompleksinin çalışmalarında sona yaklaşıldığını açıklayan Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Birçok önemli ve farklı özelliklere sahip dev tesis gençlerimizle buluşacağı güne hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Samsun Valisi Osman Kaymak'ın ilçe ziyareti esnasında tavsiyesi üzerine Naim Süleymanoğlu'nun adını spor kompleksine vermeyi kararlaştırdık" dedi.

Tesisin yediden yetmişe herkese hitap edecek şekilde dizayn edildiğini belirten Togar, şunları söyledi:

TESİSLERDE YOK YOK

"Spor tesisimiz diğer spor alanlarına ve spor tesislerine göre farklı yapı ve farklı fonksiyonlar içeriyor. Çok amaçlı spor kompleksimiz bulunduğu konum itibarı ile yapı olarak iki katlı olarak inşa edildi. Vücut bulduğu yer itibariyle masmavi muhteşem Karadeniz manzarasını gören tesisimizde halı saha, basketbol sahası, voleybol sahası, fitness salonu, gençlik merkezi, düğün salonu, kurs odaları ile önünde seyir terası ve kafeteryası bulunacak. Tesisimizde sporun dışında birçok farklı aktivite yapılacak ve yediden yetmişe herkes bu tesisimizden yararlanabilecek.

"2018'İN İLK AYLARINDA AÇILACAK"

Bunca farklı özelliği bünyesinde barındıran tesisimiz ismini taşıdığı dünya, olimpiyat ve Avrupa halter şampiyonu merhum Naim Süleymanoğlu'na ve şanına yaraşır örnek bir kompleks oluyor. Yine spor kompleksimizin önünde bulunan seyir terasında vatandaşlarımız Karadeniz'in eşsiz büyüleyici güzelliği karşısında çaylarını yudumlayıp sohbet ederek hoş vakit geçirebilecekler. 2018 yılının ilk aylarında tesisimizi halkımız ile buluşturarak hep birlikte açışını yapacağız. Şimdiden tesisimiz ilçemize ve bölgemize hayırlı uğurlu olsun"

Kaynak: haberinburada