

Süleymaniye Vakfı, Diyanet'e mektup yazarak, “Takviminizde seher vakti yani fecr-i kâzib yer almadığı için ramazan boyunca sahur yemeğini gecenin ortasında yedirerek insanların hem sağlığını tehlikeye atıyor hem de sabah namazını yanlış zamanda kıldırarak vebale giriyorsunuz” dedi.







Mektupta, gecenin bölümlerini dikkate almayan Diyanet'in, takvimin özellikle 45 derece enlemin kuzeyinde yaşayan Müslümanların orucunu ve namazını büyük bir sıkıntı kaynağı haline getirdiği öne sürüldü.







Vakfın başkanı ilahiyatçı Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, Türkiye 'de her gün fazladan 1 saat 12 dakika oruç tutulduğunu savunarak, şunları söyledi:







“Diyanet saati, sahuru 1 saat 12 dakika erken bitiriyor. Nedeni Diyanet takviminin, astronomların yıldız gözlemi için belirlediği vakti esas alması. Sahur yemeği yenecek vakitte insanlara oruç tutturulmakta, sabah namazı da yanlış zamanda kıldırılmaktadır”