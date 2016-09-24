

'Süleymancılar'a yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde 13 Eylül'de yayınlanan 'Süleymancılar Başsız Kalmadı' haberiyle isim kamuoyuna duyuruldu.







Ahmet Arif Denizolgun‘un yerine gelen isim Alihan Kuriş oldu.







Denizolgun, 8 Eylül'de yüksek tansiyona bağlı kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirmişti.







Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Denizolgun'un ölümünden sonra toplanan cemaat, lider olarak Kuriş'i seçti. Yüksek Mimar olan Kuriş, cemaatin kurs ve okullarının mimarı olarak biliniyor.