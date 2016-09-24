'SÜLEYMANCILAR'IN YENİ LİDERİ ALİHAN KURİŞ OLDU!
'Süleymancılar'a yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde 13 Eylül'de yayınlanan 'Süleymancılar Başsız Kalmadı' haberiyle isim kamuoyuna duyuruldu.
'Süleymancılar'a yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde 13 Eylül'de yayınlanan 'Süleymancılar Başsız Kalmadı' haberiyle isim kamuoyuna duyuruldu.
Ahmet Arif Denizolgun‘un yerine gelen isim Alihan Kuriş oldu.
Denizolgun, 8 Eylül'de yüksek tansiyona bağlı kalp rahatsızlığı sonucu yaşamını yitirmişti.
Cemaatin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu olan Denizolgun'un ölümünden sonra toplanan cemaat, lider olarak Kuriş'i seçti. Yüksek Mimar olan Kuriş, cemaatin kurs ve okullarının mimarı olarak biliniyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar