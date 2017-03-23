

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis alımı için bekleyen binlerce vatandaş için müjdeyi verdi. Soylu, 10 bin polis alımının yapılacağını söylemesinin ardından '2017 polis alımı ne zaman yapılacak?' sorusunun cevabı beklenmeye başladı. Peki 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? İşte tüm detaylar...







Polis olmak için bekleyen binlerce aday için beklenen müjde geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2017 polis alımı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Soyly, konuşmasında 10 bin polis alımının yapılacağını söyledi. Bunun ardından ise '10 bin polis alımı ne zaman yapılacak?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Adayların beklediği 10 bin polis alımı 2017 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...







2017 10 BİN POLİS ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?







Bu yıl polis alımı yapılıp yapılmayacağını merak eden vatandaşlara yanıt İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. Ülkedeki polis ihtiyacına yanıt verebilmek için alımların bu yıl da devam edeceğini bildiren Soylu, sayı verdi. 10 bin alımı yapılacağını öğrenen adaylar, şimdi büyük bir merakla alımların ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? 10 bin Polis Alımı ne zaman yapılacak?







Karaman Polis Meslek Yüksekokulu mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada polis adaylarına konuşma yaptı. Konuşmasında gündemdeki konuları değerlendiren Soylu, 10 bin polis alımı yapılacağı müjdesini verdi. Özel Harekat Polisi alınacağını belirten Bakan Soylu, alım için sürecin ve hazırlıkların devam ettiğini söyledi.







2017'de polis alımı yapılacağı bu açıklamaların ardından kesinlik kazansa da, başvuruların ne zaman başlayacağı açıklanmadı.







kaynak:sabah