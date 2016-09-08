

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gölbaşı'nda Vilayetler Evi'nde düzenlenen Valiler Toplantısı'nda konuştu. Bakan Soylu konuşmasında "Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması, bakanlığımızın stratejik ve operasyonel önemini daha da arttırmıştır" dedi.







Valiler Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "15 Temmuz'da yaşananlar bizi istikametimizden ayırmamıştır" dedi. Bakan Soylu, konuşmasında şunları kaydetti:







"FETÖ'YÜ BU ÜLKEDEN KAZIYIP ATACAĞIZ"







Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın İçişleri Bakanlığı'na bağlanması, bakanlığımızın stratejik ve operasyonel önemini daha da arttırmıştır.







Etrafımızda bir ateş çemberi olmasına rağmen, Türkiye hedeflerinde çok önemli mesafeler almış ve buradan dönmemiştir. Elbette bunda büyük devlet geleneğimizin, medeniyetimizin çok önemli bir rolü var. Biz, zorluklardan kaçan bir medeniyetin evlatları değiliz.







FETÖ'yü kazıyıp atacağız bu ülkeden. Birilerinin başımıza musallat etmeye çalıştığı bu illeti milletimizin başından çekip atacağız. Nasıl bir şekilde def ettiğimizi bütün dünyaya göstereceğiz.







Bu dönem daha fazla daha önemli bir gayretle çalışmak zorundayız. Bilmenizi isterim ki 15 Temmuz'u gerçekleştirenler meseleyi 15 Temmuz'da bırakmak istemeyeceklerdir. Cumhurbaşkanımız da söylüyor eğer yakınınız olduğu için bu yapıya mensup kişilere müsamaha gösteriyorsanız 241 şehidimiz bizden hesap soracaktır.