

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İfade etmeliyim ki, büyük bir devlet ve millet kaynaşması var. Bunu çok daha iyi yerlere getirme noktasında irademizi ve kararlığımızı ortaya koyuyoruz." dedi.







Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile Şırnak'a gelen Soylu'yu Şerafettin Havalimanında Vali Ali İhsan Su, Cizre Kaymakamı Ahmet Adanur ve öteki ilgililer karşıladı.







Bakan Soylu ve beraberindekiler, Cizre ilçesinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.







Burada gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölgede Van, Hakkari, Diyarbakır ve Mardin'de temaslarda bulunduğunu anımsatarak, bugün de Şırnak'ta bu temasların süreceğini dile getirdi.







Soylu, Cizre'de birlik ve beraberliğin ortaya çıktığı bir halin hep birlikte görüldüğünü söyledi.







"Öyle kitaplar üzerinden, sıcak köşelerinden ahkam kesenler var. Ahkam kesmek önemli değil, iş yapmak önemli." diyen Soylu, Cizre'nin Avrupa'nın birçok yerinde bulunmayan havalimanına sahip olduğunu, ilçede yol, hastane ve imar faaliyetlerinin yapıldığını vurguladı.







Cizre'de insanların ortaya koyduğu bir sıcaklık bulunduğunu vurgulayan Soylu, "Vatandaşımızın bizden beklentisi huzur ve güvenliğin temin edilmesidir. Bizim görevimiz de huzur ve sükunetin teminidir." diye konuştu







"PAROLAMIZ TERÖRE SIFIR TOLERANS"







Soylu, vatandaşa gösterilen şefkat ve merhametle, onların daha iyi işlerini yapması, çocukların daha iyi şekilde okuması için gayret ortaya koyduklarına işaret ederek, "Bir yerlerden ithal edilmeye çalışılan huzursuzluk halinin, insanların bu kucaklaması ve samimiyeti ile çok dışımızda kaldığını da burada görüyoruz. İfade etmeliyim ki, büyük bir devlet ve millet kaynaşması var. Bunu çok daha iyi yerlere getirme noktasında irademizi ve kararlığımızı ortaya koyuyoruz. Parolamız teröre sıfır tolerans. 780 bin kilometrekarenin her santimetrekaresinde huzuru tesis etmek başlıca görevimizdir." ifadelerini kullandı.







İçişleri Bakanı Soylu, daha sonra bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet etti.







Vatandaşlar, Süleyman Soylu'yu Cizre'de görmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.







Sohbet sırasında İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) gereği Cizre Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ahmet Adanur da ilçede yapımı süren konutlar ve çalışmalarla ilgili bilgi verdi.







kaynak:habertürk