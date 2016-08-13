

Süleyman Saba'yı kabri başında dualarla anan Beşiktaşlılar, daha sonra Galatasaray Kulübünün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen'in de aynı mezarlıktaki kabrine ziyarette bulundu.







Seba için düzenlenen anma törenine Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, genel sekreter Ahmet Ürkmezgil, yöneticiler Berk Hacıgüzeller, Ahmet Cihat Kumuşoğlu, Candaş Tolga Işık, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Erdal Karacan'ın yanı sıra divan kurulu başkanı Yalçın Karadeniz, siyah-beyazlıların eski futbolcuları Ulvi Güveneroğlu, Gökhan Keskin ve Samet Aybaba ile çok sayıda taraftar katıldı.







Turkcell Süper Kupa maçı için takımla birlikte Konya'da bulunan kulüp başkanı Fikret Orman ise törene çelenk gönderdi