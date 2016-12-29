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sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti

SULARINA KAPILAN BİR KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Mersin'de gece saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı.

Tarih : 29 Aralık 2016, 13:54
Puan Ver : Sularına Kapılan Bir Kadın Hayatını Kaybetti(8/10)8


Mersin'de gece saatlerinden itibaren başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah işe ve okula gitmek için yola çıkan vatandaşlar oldukça zorluk çekti. Onlarca araç da yolda mahsur kaldı. Öte yandan, Toroslar ilçesinde sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti.



Mersin il merkezi ile ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış nedeniyle birçok cadde sular altında kaldı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkanlardan bazıları su birikintileri nedeniyle yolda kalırken, bazı toplu taşıma araçlarının da bozulduğu görüldü.



Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan uyarıda, "Dün geceden beri etkisini gösteren sağanak nedeniyle oluşan olumsuz durumlardan etkilenmemek için vatandaşların gerekmedikçe evlerinden dışarı çıkmamaları önemle rica olunur." ifadesine yer verdi.



Öte yandan kuvvetli yağış nedeniyle il merkezine ek olarak Tarsus, Çamlıyayla ve Erdemli ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.



Kentte etkisini sürdüren yağış nedeniyle birçok mahallede olumsuzluklar yaşanırken, vatandaşlardan bazıları da karşılaştıkları olumsuz durumları görüntüleyerek sosyal medyada paylaşıyor.



Sel sularına kapılan bir kadın hayatını kaybetti



Mersin Toroslar ilçesine bağlı Yalınayak mahallesinde sel sularına kapılan 30 yaşlarında üzerinden kimlik çıkmayan bir kadın boğularak hayatını kaybetti.



 



kaynak:yenişafak








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