İstanbul'da beklenen sağanak yağış ve fırtına saat 17.00'den itibaren tüm şehri etkisi altına aldı. Özellikle Avrupa Yakası'nda Beşiktaş ve Eminönü'nde etkili olan yağış nedeniyle logar kapakları patladı, sel suları araçları sürükledi. Sel suları nedeniyle karayla deniz birleşti.

TARİHE GEÇECEK GÖRÜNTÜLER KAYDEDİLDİ

Selden korunmak isteyen vatandaşlar yüksek yerlere çıktı. O sırada obejektiflere tarihe yansıyacak nitelikteki bu görüntü yansıdı:

TRAMVAY SU ALDI

Kabataş - Bağcılar Tramvay yolu tamamen sular altında kaldı. Tramvaylar raylardaki su nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerkti. Bazı vagonlara da su doldu.

Kaynak: haberinburada