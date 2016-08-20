

ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.



Baraj Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına yüzmek için girmek isteyenler, saat 11.00 sıralarında kanalın dibinde ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kanalın dibindeki cesedi çıkarmak için hazırlık yaptı. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki dalgıç polis, sulama kanalına girerek önce cesedi fotoğrafladı, ardından halata bağlayarak su yüzeyine çıkardı.