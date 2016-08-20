O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sulama kanalından erkek cesedi bulundu

SULAMA KANALINDAN ERKEK CESEDİ BULUNDU

ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Tarih : 20 Ağustos 2016, 13:49
Puan Ver : Sulama Kanalından Erkek Cesedi Bulundu(0/10)


ANTALYA'nın Kepez İlçesi'nde, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

Baraj Mahallesi'nden geçen DSİ'ye ait sulama kanalına yüzmek için girmek isteyenler, saat 11.00 sıralarında kanalın dibinde ceset olduğunu fark etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, yaklaşık 6 metre derinliğindeki kanalın dibindeki cesedi çıkarmak için hazırlık yaptı. Deniz Şube Müdürlüğü'ne bağlı iki dalgıç polis, sulama kanalına girerek önce cesedi fotoğrafladı, ardından halata bağlayarak su yüzeyine çıkardı.








Etiketler: Sulama  Kanalından  Erkek  Cesedi  Bulundu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER