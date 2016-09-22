ŞÜKRAN OVALI'DAN BEŞİKTAŞ TARAFTARINI MEST EDEN SAHNE
Beşiktaşlı Caner Erkin'in oyuncu sevgilisi Şükran Ovalı, bu kez yeni dizisindeki bir sahne ile Beşiktaşlıları mest etti.
İzmir doğumlu oyuncu Şükran Ovalı'nın Beşiktaş sevgisini bilmeyen kalmadı.
Her fırsatta siyah beyazlı takımı desteklediğini söyleyen Ovalı'nın yeni dizisi 'Familya'daki bir sahne, Beşiktaş forumlarında paylaşım rekoru kırıyor. Beşiktaşlı milli sol bek Caner Erkin ile aşk yaşayan Şükran Ovalı'nın Familya dizisinde Erkan Kolçak Köstendil ile oyandığı sahne sosyal medyada gündem oldu.
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