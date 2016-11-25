ŞÜKRAN GÜNÜ KANA BULANDI: 2 ÖLÜ
Amerikalıların geleneksel olarak Kasım ayının dördüncü perşembesi kutladıkları Şükran Günü kana bulandı.
Kentucky eyaletine Bağlı Louisville kentine bağlı Wayne bölgesinde, bir parkta meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı. Şükran Günü etkinlikleri kapsamında, Shawnee Park'ta düzenlenen Amerikan futbolu maçlarının yapıldığı sırada meydana gelen saldırı, çocuklarıyla birlikte etkinlikleri izlemeye giden aileler arasında büyük paniğe yol açtı. Park çevresi güvenlik ve ilk yardım araçları ile dolarken, saldırın kim tarafından ve neden
yapıldığı henüz netlik kazanmadı. Louisville Polis Departmanı Sözcüsü Dwight Mitchell, saldırganların arandığını, hastaneye kaldırılan yaralı 4 kişinin hayati tehlikesi bulunmadığını, iki kişinin de yaşamlarını yitirdiğini açıkladı.
kaynak:mynet
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