SUİKASTÇININ TELEFONUNDA 4 AYRI ŞİFRE BULUNDU
Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andey Karlov'un, Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili saldırgan Altıntaş'ın bağlantılarını ortaya çıkaracağı tahmin edilen cep telefonu incelemeye alındı.
Telefonda 4 ayrı şifre tespit edildiği ve uzmanlar tarafından şifrelerin çözülmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.
kaynak:sabah
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