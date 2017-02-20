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SUİKASTÇI HAİNLER HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR!


SUİKASTÇI HAİNLER HAKİM KARŞISINA ÇIKIYOR!
Tarih : 20 Şubat 2017, 09:29
Puan Ver : Suikastçı Hainler Hakim Karşısına Çıkıyor!(5/10)5


Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davanın tutuklu sanıkları, ilk duruşma için gruplar halinde yargılamanın yapılacağı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'na getiriliyor.



FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in "bir numaralı" sanık olarak yer aldığı iddianamede, 74 mağdur ve müşteki ile 44'ü tutuklu, 3'ü yakalama emriyle aranan 47 sanık bulunuyor.



İddianamede, 47 sanığın "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "Cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.



Saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün "suikast timi"ndeki biri firari 37 asker için en az 6'şar kez ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Suikastçı  Hainler  Hakim  Karşısına  Çıkıyor    haber

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