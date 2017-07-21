Muğla 2'nci ağır Ceza mahkemesinde devam eden 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi' davasında sanıklar ve sanık avukatları esasa ilişkin ana savunma öncesi ek süre talep ettiler.

MAHKEME "EK SÜRE İSTEYEN VAR MI?" DİYE SORDU

Mahkeme Başkanı sanıklardan söz alarak tahliye veya esasa ilişkin ana savunma yapmak veya ek süre isteyenlerin olup olmadığını sordu. Ek süre ve tahliye talebinde bulunanlara söz verdi.

SUİKAST TİMİNİN LİDERİ: KENDİMİZİ İSPAT ETMEMEMİZ İÇİN TALEPLERİMİZ REDDEDİLİYOR

Suikast timinde Özel Kuvvetler ekibinin lideri durumundaki eski Binbaşı Şükrü Seymen, darbeden haberinin bulunduğunu söyleyerek şu savunmayı yaptı:

"Ek süre talebimiz var. Dosyalar çok fazla. Adil bir yargılama yapılıyorsa ek sürenin uygun olarak verilmesini talep ediyorum. Şehit Mehmet Çetin ile ilgili olarak hiçbir mermi bir insanın ayağını bu şekilde yapamaz. Kendimizi ispat etmememiz için taleplerimiz reddediliyor. Helikopterde çok sayıda mermi var ve bunların arasında benim ateş ettiğime dair rapor var. Benim bulunduğum bölgede helikopter ile açı farkı var. O ateşi yapmam için helikopterin diğer tarafına geçmem gerekir.

"YAPTIĞIM ŞEYİ İNKAR ETMİYORUM, DARBEDEN HABERİM VARDI"

"Oysa polisin o gece helikopteri ateş ettiği ortada. Bizim ne yapmamız isteniyor. Yaptığım şeyi inkar etmiyorum. Darbeden haberim var mıydı? Evet vardı. Ama ben helikoptere ateş etmedim. Bu raporlar sahte. Bu ülke düzmece raporlar ile balyoz ve Ergenokonu gördü. Kumpas davaları gibi bu dava da geri dönecek ve 4 yıl sonra burada başkaları yargılanacak."

Kaynak: haberinburada