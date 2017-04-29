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suikast timi davasında 5 günde 18 tanık dinlendi

SUİKAST TİMİ DAVASINDA 5 GÜNDE 18 TANIK DİNLENDİ

LEVENT KİŞİ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 18 tanık dinlendi.

Tarih : 29 Nisan 2017, 11:33
Puan Ver : Suikast Timi Davasında 5 Günde 18 Tanık Dinlendi(10/10)10


Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit olduğu saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında 18 tanık dinlendi, deliller değerlendirildi.



Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyedeki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle Muğla Ticaret ve Sanayi Odasının konferans salonunda görülen ikinci duruşmada 5 gün geride kaldı.



Duruşmanın ilk 4 gününde mahkeme heyeti ve tarafların talepleriyle önceden belirlenen 18 tanık dinlendi. Duruşmanın 5. gününde de dava dosyasına gönderilen deliller ve tanık ifadeleri okundu.



 



kaynak:haberler








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