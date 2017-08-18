Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı ve suikast hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ'cüleri yakaladı.

ASKERİ KIYAFET VE ÇELİK YELEK BULUNDU

Balıkesir polisinin yaptığı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ'cüler kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada askeri kıyafet, malzemeler, çelik yelek, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ederken, operasyon geniş çaplı olarak devam ediyor.

Kaynak: haberinburada