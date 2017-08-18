Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek

SUİKAST HAZIRLIĞINDAKİ FETÖ'CÜ TERÖRİSTLER ASKER KIYAFETİ VE ÇELİK YELEKLERLE YAKALANDI


Suikast Hazırlığındaki FETÖ'cü Teröristler Asker Kıyafeti ve Çelik Yeleklerle Yakalandı
Tarih : 18 Ağustos 2017, 20:20
Puan Ver : Suikast Hazırlığındaki Fetö'cü Teröristler Asker Kıyafeti Ve Çelik Yeleklerle Yakalandı(6/10)2

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırı ve suikast hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ'cüleri yakaladı.

ASKERİ KIYAFET VE ÇELİK YELEK BULUNDU

Balıkesir polisinin yaptığı operasyonda saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen FETÖ'cüler kullandıkları araçla birlikte yakalandı.

Ekiplerin araç içerisinde yaptığı aramada askeri kıyafet, malzemeler, çelik yelek, silah ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin sorguları devam ederken, operasyon geniş çaplı olarak devam ediyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Suikast  Hazırlığındaki  Fetö    Teröristler  Asker  Kıyafeti  Ve  Çelik  Yeleklerle  Yakalandı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER