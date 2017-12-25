Ibrahimovic Hakkında Olay Sözler: Şut Çekmeyi Bilmiyordu
Ergin Ataman Oyuncularına Patladı: Kimsenin Buna Hakkı Yok
Fransa, Galatasaraylı Gomis'i Konuşuyor
Hikmet Karaman Aytemiz Alanyaspor'u Takibe Aldı
Kraliyetin İki Eltisi İlk Kez Yan Yana Geldi Ama Göz Göze Gelmedi
Ahmet Çakar: Fatih Terim İle G.Saray Arasındaki Anlaşma Kandırmacadır
Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda
Galatasaray, Genç Yıldıza İmza Attırdı
Söz Dizisine Karagül'ün Yakışıklı Oyuncusu Burak Çelik Dahil Oldu
Türk Magazin Tarihi, Böyle Yıl Görmedi! 2017'ye Damga Vuran Skandallar
Milyonluk Transferin Üstünü Çizdi, 3 Futbolcuyu Gönderiyor
Cristiano Ronaldo'dan Alkışlanacak Hareket!
Süper Lig Ekibi, Hocasını Kovdu
Muslera Kaptanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'de Valbuena Performansıyla Göz Dolduruyor
Elindeki Kutuyu Tribüne Atmaya Kalkan Emre'yi Zor Tuttular
Fatih Terim Rotasyona Gidiyor! 6 Futbolcuya İzin Verdi
Çok Mu Aradınız? Dediği Sunucudan Demet'e Ağır Yanıt
38 Yaşındaki Diego Forlan'dan Olay Transfer!
Öfkeden Çılgına Döndü! Bülent Ersoy'a Kokuşmuş Et Yedirdiler

Sudan: Türkiye'ye Kaliteli Eti Ucuza Verebiliriz

SUDAN: TÜRKİYE'YE KALİTELİ ETİ UCUZA VEREBİLİRİZ

Sudan Tarım Bakanı Mohamed Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz" dedi.

Tarih : 25 Aralık 2017, 19:30
Puan Ver : Sudan: Türkiye'ye Kaliteli Eti Ucuza Verebiliriz(5/10)1

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla 2014 yılında Türkiye ile Sudan arasında iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Ijaimi, bu kapsamda 30 bin hektarlık pilot bölgede projenin test edildiğini belirtti. Bakan Ijaimi, projenin tümünün hayata geçirilmesi için gereken hazırlıkların tamamlanma aşamasında olduğunu bildirdi.

"4 DOLARDAN FAZLA OLMAZ"

Ijaimi, söz konusu pilot bölgede çeşitli tohumların denendiğini, buradan alınacak sonuçların büyük ölçekli projeler için kullanılacağını ifade etti.

Sudan'da canlı hayvan üretim maliyetlerinin düşük olduğunu dile getiren Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." diye konuştu.

"KAZAN-KAZAN STRATEJİSİ ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"

Ijaimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin önemine işaret ederek, bu çerçevede bakanlar ve iş dünyasının bir araya geldiğini söyledi. Türk iş adamlarının Sudan'daki yatırım fırsatları ve tarım sektörü konusunda bilgilendirildiğini anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli katkı sunacağını vurguladı.

Türkiye ve Sudan arasında çeşitli alanlarda stratejik iş birliği için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi. Ijaimi, "Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında, kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz." dedi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Sudan  Türkiye  Ye  Kaliteli  Eti  Ucuza  Verebiliriz    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER