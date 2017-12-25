Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, 5 yıl içinde Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Başkent Hartum'daki Başkanlık Sarayı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sudan Devlet Başkanı el-Beşir'in başkanlığında heyetlerarası görüşmeler yapıldı. Burada konuşan el-Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi ziyaretine eşlik eden geniş katılımlı heyet sayesinde iki ülke arasındaki ticaret hacminde güçlü bir atılım gerçekleştirileceğini söyledi.

"5 YIL İÇİNDE 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARACAĞIZ"

Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmini 5 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Ömer el-Beşir, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle gelecekteki ufuklara açılmak için temel yapı taşlarını döşeyeceklerini ifade etti.

Sudan Devlet Başkanı el-Beşir, Sudan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma ile kuruluşu kararlaştırılan "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi"nin yapacağı yıllık toplantılarda, ilgili bakanlık ve kurumların yapacağı çalışmaların haritasının çıkarılacağı ve bu çalışmaların gelecekteki güçlü iş birliğinin temelini oluşturacağını kaydetti.

Kaynak: haberinburada