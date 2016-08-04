O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

sudan fetö okullarını kapatıyor

SUDAN FETÖ OKULLARINI KAPATIYOR

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sudan Cumhurbaşkanlığı'nın ülkedeki FETÖ okullarının kamulaştırılmasına yönelik karar aldığını söyledi.

Tarih : 04 Ağustos 2016, 10:31
Puan Ver : Sudan Fetö Okullarını Kapatıyor(0/10)


Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, örgütün okullarına yönelik kamulaştırma ön kararının ocak ayında alındığını ancak FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından sürecin hızlandırıldığını söyledi.



Bu bağlamda Sudan Cumhurbaşkanlığı'nın kamulaştırılma çalışmalarını başlattığını ifade eden Büyükelçi Aydın, çalışmalar için Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyetin çağrıldığını dile getirdi.



Hartüm Büyükelçisi Aydın, heyetin biri başkent Hartum ve diğeri Nyala'da bulunan bu okulların kamulaştırılma sürecinde bilgilendirileceğini belirtti.



Darbe girişiminden sonra Sudan'daki resmi ve sivil birçok platformdan Türkiye'ye destek yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Aydın, "Halen elçiliğimize destek amaçlı ziyaretler sürüyor. Darbe sonrası malum örgüt hakkında birçok platformda bilgilendirme yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.








Etiketler: Sudan  Fetö  Okullarını  Kapatıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER