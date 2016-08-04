

Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Cemalettin Aydın, örgütün okullarına yönelik kamulaştırma ön kararının ocak ayında alındığını ancak FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından sürecin hızlandırıldığını söyledi.



Bu bağlamda Sudan Cumhurbaşkanlığı'nın kamulaştırılma çalışmalarını başlattığını ifade eden Büyükelçi Aydın, çalışmalar için Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir heyetin çağrıldığını dile getirdi.



Hartüm Büyükelçisi Aydın, heyetin biri başkent Hartum ve diğeri Nyala'da bulunan bu okulların kamulaştırılma sürecinde bilgilendirileceğini belirtti.



Darbe girişiminden sonra Sudan'daki resmi ve sivil birçok platformdan Türkiye'ye destek yönünde açıklamalar yapıldığını hatırlatan Aydın, "Halen elçiliğimize destek amaçlı ziyaretler sürüyor. Darbe sonrası malum örgüt hakkında birçok platformda bilgilendirme yaptık, yapmaya devam ediyoruz" dedi.