SUÇÜSTÜ YAKALANAN HAKİM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi.
Verdiği tahliye kararı karşısında 50 bin dolar rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alınan İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı H.K., adliyeye sevk edildi.
kaynak:sabah
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