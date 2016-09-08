

Oyuncularıyla çok yakından ilgilenmesi ve iyi ilişkiler kurmasıyla ünlü Jose Mourinho, geçtiğimiz sezon Chelsea'nin başındayken takımın yıldızlarıyla ters düşmüştü. Hatta bazı yorumcular, Chelsea'li oyuncuların Mourinho'yu sabote etmek için bilerek düşük performansla oynadığını bile iddia etmişti.







Şimdi iyi durumdayız



Eden Hazard, geçtiğimiz günlerde L'Equipe gazetesine verdiği röportajda, yeni teknik direktörleri Antonio Conte'yi överken, perde arkasından da Mourinho'ya taş attı: "Conte, oyuncularına güven vermesini biliyor. Geçen seneki 'çirkin' sezondan sonra şimdi iyi durumdayız. Ben her zaman aynı oyuncuydum. Conte, en üst seviyede oynamış oyunculara nasıl davranması gerektiğini biliyor"







Yolumuzu kaybetmiştik



Hazard, -direkt ismini söylemese de- eski teknik patronunu, oyuncularına güven aşılayamamak ve üst düzey oyunculara nasıl davranması gerektiğini bilmemekle suçladı. Hazard'ın takım arkadaşı Gary Cahill ise eleştirisinde çok daha direkt ve netti: "Antonio Conte'nin gelişinden sonra çok daha organizeyiz. Geçtiğimiz sezon taktiksel açıdan yolumuzu kaybetmiştik. Bir 'oyun planına' ihtiyacımız vardı."