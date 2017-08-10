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SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ ALAATTİN ÇAKICI 20 JANDARMANIN ARASINDA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ


Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı 20 Jandarmanın Arasında Hastaneye Götürüldü
Tarih : 10 Ağustos 2017, 19:30
Puan Ver : Suç Örgütü Lideri Alaattin Çakıcı 20 Jandarmanın Arasında Hastaneye Götürüldü(8/10)4

Suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı, geniş güvenlik önlemleri alınarak sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

4 AYRI DOKTOR TARAFINDAN MUAYENE EDİLDİ

Bugün öğle saatlerinde Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne geniş güvenlik tedbirleri altında getirilen Alaattin Çakıcı, hastanenin arka kapısından içeri alınarak 4 ayrı doktor tarafından muayene edildi.

20 JANDARMANIN ARASINDA GETİRİLDİ

Çakıcı, hastane çıkışında da yine 20 kişilik jandarma ekibinin ortasına alınarak geniş güvenlik tedbirleri altında cezaevi aracına bindirildi.

15 HASTALIĞI VAR

Avukatı Gökhan Kılıç yaptığı açıklamada; Alaattin Çakıcı'nın 15 hastalığı olduğunu, bugün hastanede sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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