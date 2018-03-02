ŞUBAT'TA FİYATI EN ÇOK ARTAN ÜRÜN MAÇ BİLETİ OLDU
İstanbul'da Şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 18,8 ile maç bileti oldu.
İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Şubat ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. 2018 Şubat ayında İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 95'inin perakende fiyatı artarken, 46 ürünün fiyatı düştü, 101 ürünün fiyatı ise değişmedi.
ŞUBAT AYINDA MAÇ GİRİŞ ÜCRETİ YÜZDE 18,8 ARTTI
Şubat ayında kültür, eğitim ve eğlence harcamaları grubunda yer alan maç giriş ücreti, yüzde 18.80 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.
Fiyatlarında artış yaşanan diğer ürünler yüzde 16.69 ile gıda harcamaları grubundan balık, yüzde 14.89 ile sağlık ve kişisel harcamalar grubundan ilaçlar, yüzde 12.24 ile ekmek ve tahıllar grubundan çocuk mamaları ve yüzde 10.75 ile gıda harcamaları grubundan mandalina oldu.
2018 ŞUBAT AYINDA DOMATES YÜZDE 15,27 UCUZLADI
2018 Şubat ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyve grubunda yer alan domates, yüzde 15.27 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.
Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler yüzde 11.43 ile kadın giyimi grubunda kadın bluz, yüzde 11.15 ile aynı gruptan kadın elbise ve yüzde 10.38 azalan kadın etek oldu.
Kaynak: haberinburada
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