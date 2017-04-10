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şubat ayı sanayi üretimi açıklandı

ŞUBAT AYI SANAYİ ÜRETİMİ AÇIKLANDI

Sanayi üretimi arındırılmış verilerle %1 artarken, arındırılmamış verilerle %1,7 azaldı.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:30
Puan Ver : Şubat Ayı Sanayi Üretimi Açıklandı(6/10)6


Sanayi üretimi arındırılmış verilerle %1 artarken, arındırılmamış verilerle %1,7 azaldı. Foreks anketinde sanayi üretimi tahmini arındırılmamış verilerle %1,8, arındırılmış verilerle ise %3,1 seviyesindeydi.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %5 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,9 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü  endeksi ise %0,6 arttı. Arındırılmamış verilerle sanayi üretimi Şubat'ta aylık %2,6 azaldı.



 



kaynak:milliyet








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