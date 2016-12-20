

Ziraat Türkiye Kupası'nda Perşembe günü İzmir'de Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Menemen Belediyespor'un Teknik Direktörü Suat Kaya, Fenerbahçe ile renklerinin ve logolarının benzer olduğunu ifade ederek, “Renklerimiz, logolarımız, takım otobüsümüz aynı. Bir tek ben Galatasaraylıyım” dedi.







Futbolcuyken uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok maçta ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Suat Kaya, "Orada çok yorulmuştum şimdi kenarda olacağım. Ben yorulmayacağım, oyuncular yorulacak" diye konuştu.







Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Menemen Belediyespor, bu maçın hazırlıklarına başladı. Ligde Karşıyaka'yı 2-1 yenerek ilk yarıyı zirvenin 3 puan gerisinde tamamlayan Menemen Belediyespor, Fenerbahçe maçına Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde yaptığı antrenmanlarla hazırlanıyor.







Menemen İlçe Stadı'nda yaptıkları idman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, ligde lider olarak bir üst lige çıkmak istediklerini ifade ederek, "Ziraat Türkiye Kupası'nda ise antrenman pozisyonlarını maça çevirerek tüm oyuncularımızdan faydalanmak istiyoruz. Kulübün kasasına para girmesi için tüm maçları kazanmak gerekiyor" dedi.







İzmir'de Fenerbahçe'yi konuk edecekleri maçın önemli olduğu ifade eden Kaya, "Kısa bir süre sonra da Fenerbahçe'ye konuk olacağız. Bu maçlar grupta gidişatı belirleyecek" diye konuştu.







"FENERBAHÇE'YE KARŞI ÇOK YORULMUŞTUM"







Futbolculuğu döneminde uzun yıllar Galatasaray forması giyen ve birçok maçta ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye karşı mücadele eden Suat Kaya, "Orada çok yorulmuştum şimdi kenarda olacağım. Ben yorulmayacağım, oyuncular yorulacak. Böyle bir takımı ağırlamak, bu kadar büyük bir camiaya karşı oyuncuları hazırlamak ve oynatmak onurdur. İnşallah tertemiz, çok güzel bir maç olur, sahaya güzel şeyler yansır ve kazanan taraf da biz oluruz" temennisinde bulundu.







"BİR TEK BEN GALATASARAYLIYIM"







Menemen Belediyespor ile Fenerbahçe'nin renklerinin ve logolarının benzer olmasının sorulması üzerine, "Her şeyimiz aynı. Renklerimiz, logolarımız, takım otobüsümüz aynı. Bir tek ben Galatasaraylıyım. Oyuncuların içinde de Fenerbahçe'ye sempati duyanlar vardır belki. Birbirine karşı sempati duyan iki ayrı ilin değişlik takımlarının maçı olacak. Sahada da bu dostluk devam eder inşallah" dedi.







ERMAN KILIÇ; "VİTRİN MAÇI OLACAK"







Ligde tek hedeflerinin lider olarak bir üst lige çıkmak olduğunu söyleyen Menemen Belediyespor'un tecrübeli orta sahası Erman Kılıç ise, "Kupada da belli bir yere kadar gitmek istiyoruz. Amed'i burada yendik, Gençlerbirliği maçında puan kaybına uğradık. Bu hafta Fenerbahçe karşısında puan ya da puanlar almak istiyoruz. Bunu başarabilecek kadromuz var. Fenerbahçe maçı farklı olacak. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biriyle oynayacağız. Bu da ekstra bir motive olacak. Genç arkadaşlarımız için vitrin maçı olacak" ifadelerini kullandı.







Tecrübeli oyuncu Gökhan Ünal'ın soğuk algınlığı nedeniyle katılmadığı idmana düz koşu ile başlayan sarı-lacivertliler, daha sonra şut çalışması yaptı. Menemen Belediyespor - Fenerbahçe karşılaşması perşembe günü 20.30'da oynanacak.







kaynak:sabah