SU TANKERİNDEN FIŞKIRAN SUDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARABANIN ALTINDA KALDI
Çin'de, tankerden fışkıran sulardan kaçmaya çalışan kadına araba çarptı. Yolda aniden geri dönüp aksi istikamette kaçmaya çalışan kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Çin'de, su tankerinden fışkıran sulardan kaçmaya çalışan bir kadına araba çarptı. Talihsiz kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu
SU TANKERİNDEN ÇIKAN SUDAN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ARABA ÇARPTI
Çin'de karşıdan karşıya geçen bir kadına, yolun diğer şeridinden geçen su tankerinin fışkırttığı sudan kaçmaya çalışırken araba çarptı. Yolda aniden geri dönüp aksi istikamete kaçmaya çalışan kadın çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
Kaynak: haberinburada
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